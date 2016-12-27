В Украине 11-летний мальчик поджег себя ради популярности в сети
В Криворожском районе 11-летний мальчик поджег себя, наследуя популярного в интернете украинского блогера. Он госпитализирован в тяжелом состоянии - 60% тела парня получило ожоги. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
Инцидент случился 26 декабря в поселке Авангард Криворожского района.
Как установили сотрудники полиции, трое подростков 11 и 15 лет после просмотра экстремальных видео решили повторить увиденное. Младший облился горючим веществом и поджег себя, два его товарища снимали все это на видео.
"Но в последний момент что-то пошло не так, как в оригинале, где блогер после самоподжога сразу ныряет в воду. Ребенок оказался в больнице", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК. Родителям пострадавшего парня может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.
Ранее в Киевской области грузовой поезд переехал подростка. По словам очевидцев, 14-летний школьник намеренно лег на рельсы с целью покончить с собой.
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