В Украине 11-летний мальчик поджег себя ради популярности в сети

Подросток пытался имитировать видео, в котором после самоподжога блогер сразу ныряет в воду, но что-то пошло не так

В Криворожском районе 11-летний мальчик поджег себя, наследуя популярного в интернете украинского блогера. Он госпитализирован в тяжелом состоянии - 60% тела парня получило ожоги. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Инцидент случился 26 декабря в поселке Авангард Криворожского района.

Как установили сотрудники полиции, трое подростков 11 и 15 лет после просмотра экстремальных видео решили повторить увиденное. Младший облился горючим веществом и поджег себя, два его товарища снимали все это на видео.

"Но в последний момент что-то пошло не так, как в оригинале, где блогер после самоподжога сразу ныряет в воду. Ребенок оказался в больнице", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК. Родителям пострадавшего парня может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Ранее в Киевской области грузовой поезд переехал подростка. По словам очевидцев, 14-летний школьник намеренно лег на рельсы с целью покончить с собой.

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