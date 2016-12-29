Канадец схватился с пумой в рукопашную, чтобы спасти свою собаку

Пума напала на собаку породы хаски, но ее хозяин не растерялся и буквально вырвал свою любимицу из лап хищника

В Канаде мужчина вступил в рукопашный бой с пумой, чтобы спасти от смерти свою собаку породы хаски. Об этом сообщает upi.

Пума напала на собаку по кличке Саша, когда ее хозяин, 31-летний Уильям Гибб, пил с друзьями кофе.

По словам мужчины, он выпустил собаку на улицу, чтобы она "сделала свои дела".

"Буквально через 30 секунд она начинает скулить. Я выскочил и увидел что-то черное, что обвивалось вокруг нее, я даже не знаю, что это было, я подошел к ней и ударил эту штуку в голову. Я увидел, что это пума, и я подумал: какого черта?" - рассказал Уильям.

Хищник на какое-то время ретировался, но видно было, что он готовится к новой атаке.

"Я схватил собаку левой рукой, а правой замахнулся на пуму. Я пытался держать ее подальше от себя. Она немного поцарапала мне запястье, но ничего серьезного", - сказал мужчина.

Прибывшая на место происшествия полиция была поражена храбростью Гиббса.

Саша была немедленно доставлена в ближайшую ветеринарную клинику. Ее раны не так серьезны, поэтому она быстро поправляется.

Позже полицейские вместе с зоологами поймали пуму и усыпили ее.

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