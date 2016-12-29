Украинцы рассказали, будут ли в этом году ставить елку - опрос
Украинцы предпочитают украшать свои дома штучными елками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Kantar TNS.
39% респондентов указали, что поставят на Новый год штучную елку, 32% все же предпочитают живое дерево.
Чуть меньшей популярностью пользуются украшения из веток натуральной елки, которым отдадут предпочтение в этом году 18% респондентов.
Четыре процента в качестве новогодних украшений выбирают штучные елочные ветки, венки и гирлянды.
Не планируют ставить елки в этом году 14% респондентов.
Исследование проводилось с 18 по 23 ноября 2016 года методом онлайн опроса. Опрошены были граждане Украины (кроме жителей Автономной республики Крым), городское население, мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет. Выборка - 1 тысяча респондентов.
29 декабря 2016 года сообщалось, что наиболее желанными подарками, которые хотели бы получить украинцы на Новый год, являются деньги, романтическое путешествие и бытовая техника.
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