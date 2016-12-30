2016 год продлится на одну секунду дольше

В будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется

Специалисты Международной службы вращения Земли (IERS) прибавят дополнительную секунду к последней минуте 31 декабря 2016 года. Об этом говорится в сообщении международной службы вращения Земли.

Так называемая координационная или високосная секунда вводится для согласования времени UTC (всемирное координированное время), которое принято в качестве стандарта для времени часовых поясов земли, и шкалы UT1 (универсальное время).

Из-за замедления скорости вращения Земли разница в продолжительности суток по общепринятому стандарту и реальной продолжительностью солнечных суток, которая лежит в основе расчета универсального времени, растет.

В последние десятилетия ученые добавляют по одной секунде в год. В предыдущий раз секунду вводили30 июня 2015 года.

В будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.