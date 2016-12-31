Хотели отметить Новый год: в зоне отчуждения задержали сталкеров
В зоне Чернобыльской АЭС задержали четырех сталкеров, которые собирались там встретить Новый год. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Задержаны жители Киевской области 28 и 30 лет, 23-летний житель Харьковской области и 25-летняя жительница Луцка. Их обнаружили в селе Иловница Иванковского района.
Составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, которые попали под радиоактивное загрязнение).
Сталкерам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых налогом минимальных доходов.
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