Хотели отметить Новый год: в зоне отчуждения задержали сталкеров

Четверым сталкерам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых налогом минимальных доходов

В зоне Чернобыльской АЭС задержали четырех сталкеров, которые собирались там встретить Новый год. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.



Задержаны жители Киевской области 28 и 30 лет, 23-летний житель Харьковской области и 25-летняя жительница Луцка. Их обнаружили в селе Иловница Иванковского района.



Составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, которые попали под радиоактивное загрязнение).



Сталкерам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых налогом минимальных доходов.



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