NASA запустит миссию по изучению черных дыр

Запуск миссии запланирован на 2020 год

Американское аэрокосмическое агентство NASA заявило о запуске новой миссии под названим название IXPE, которая займется изучением высокоэнергетического излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров. Об этом сообщает сайт агентства.

Запуск миссии запланирован на 2020 год. Ее стоимость оценивается в $188 млн.

Миссия будет состоять из трех орбитальных телескопов, которые будут способны измерять поляризацию космических лучей.

Специалисты считают, что это позволит получить больше информации об объектах, "возле которых гравитационные, электрические и магнитные поля достигают своих пределов".

Ракета-носитель для вывода телескопов будет предоставлена американской компанией Ball Aerospace, детекторы поляризации, разработаны в Италии.

Американские ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой примерно в 17 млрд раз превышает массу Солнца.

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Черная дыра - область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

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