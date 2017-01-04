NASA запустит миссию по изучению черных дыр
Американское аэрокосмическое агентство NASA заявило о запуске новой миссии под названим название IXPE, которая займется изучением высокоэнергетического излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров. Об этом сообщает сайт агентства.
Запуск миссии запланирован на 2020 год. Ее стоимость оценивается в $188 млн.
Миссия будет состоять из трех орбитальных телескопов, которые будут способны измерять поляризацию космических лучей.
Специалисты считают, что это позволит получить больше информации об объектах, "возле которых гравитационные, электрические и магнитные поля достигают своих пределов".
Ракета-носитель для вывода телескопов будет предоставлена американской компанией Ball Aerospace, детекторы поляризации, разработаны в Италии.
Американские ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой примерно в 17 млрд раз превышает массу Солнца.
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Черная дыра - область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.
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