ГСЧС предупреждает о похолодании до -25 и сильном снеге

В результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января ожидается похолодание и сильные снегопады

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о похолодании до -25 градусов и сильном снеге 6-8 января. Об этом сообщает пресс-службы ведомства в Facebook.

В результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января ожидается похолодание и сильные снегопады.

Прогнозируются сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м / с.

В западных и северных областях температура воздуха опустится до -11...-16 градусов, в Карпатах и Прикарпатье до -20...-25 градусов.

На территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см.

В Одесской и Николаевской областях снежный покров достигнет 35 см.

В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях ожидаются отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

В Киеве прирост снежного покрова достигнет 10-15 см, температура снизится до -15...-18 градусов.

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