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В Ливии опасно и украинцам нужно покинуть страну - МИД

06.01.2017 03:58
Дипломаты предупреждают, что возможности консульской защиты украинцев в Ливии ограничены, при этом ситуация в стране остается крайне опасной
В Ливии опасно и украинцам нужно покинуть страну - МИД

Министерство иностранных дел Украины напоминает о необходимости украинцам выехать из Ливии из-за опасной ситуации в стране. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

Предупреждения уже адресовали украинским медикам, которые продолжили устраиваться на работу в ливийские медицинские учреждения.

"МИД предостерегает, что в большинстве случаев контракты, которые подписывают с украинскими медиками, кардинально отличаются от реальных условий работы, в первую очередь - в вопросах личной безопасности, оплаты труда и возвращения в Украину", - говорится в сообщении. 

В частности, украинского врача арестовали по надуманным обвинениям, чтобы он продлил контракт, в то время как украинец настаивал на окончательном расчете и возвращении домой. Украинца освободили благодаря оперативному вмешательству посольства Украины в Тунисе. 

Украинское дипломатическое учреждение находится в Тунисе, поэтому возможности консульской защиты украинцев в Ливии ограничены. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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