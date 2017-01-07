Из-за непогоды обесточены населенные пункты в семи областях
В семи областях из-за непогоды без электричества остался 71 населенный пункт. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Из-за снега и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач.
В Одесской области обесточены 35 населенных пунктов, во Львовской - 14, в Херсонской - 10, в Николаевской - семь, по два в Кировоградской и Киевской областях и один населенный пункт - в Черкасской.
На местах работают бригады облэнерго.
По Украине работают более 3500 пунктов обогрева, а за период с 4 по 6 января спасатели достали из снежных заносов 140 машин.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий с 6 по 8 января. В частности, в Киеве увеличение снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.
По прогнозам, 9 января погода улучшится.
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