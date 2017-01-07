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Из-за непогоды обесточены населенные пункты в семи областях

07.01.2017 09:57
Самая сложная ситуация в Одесской области, где из-за снега и порывов ветра обесточенными оказались 35 населенных пунктов
Из-за непогоды обесточены населенные пункты в семи областях
Фото: kievcity.gov.ua

В семи областях из-за непогоды без электричества остался 71 населенный пункт. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за снега и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач. 

В Одесской области обесточены 35 населенных пунктов, во Львовской - 14, в Херсонской - 10, в Николаевской - семь, по два в Кировоградской и Киевской областях и один населенный пункт - в Черкасской. 

На местах работают бригады облэнерго. 

По Украине работают более 3500 пунктов обогрева, а за период с 4 по 6 января спасатели достали из снежных заносов 140 машин.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий с 6 по 8 января. В частности, в Киеве увеличение снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.  

По прогнозам, 9 января погода улучшится. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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