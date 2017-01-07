Из-за непогоды обесточены населенные пункты в семи областях

Самая сложная ситуация в Одесской области, где из-за снега и порывов ветра обесточенными оказались 35 населенных пунктов

В семи областях из-за непогоды без электричества остался 71 населенный пункт. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Из-за снега и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач.



В Одесской области обесточены 35 населенных пунктов, во Львовской - 14, в Херсонской - 10, в Николаевской - семь, по два в Кировоградской и Киевской областях и один населенный пункт - в Черкасской.



На местах работают бригады облэнерго.



По Украине работают более 3500 пунктов обогрева, а за период с 4 по 6 января спасатели достали из снежных заносов 140 машин.