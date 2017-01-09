В Украине морозы пойдут на спад, но продолжатся снегопады

Во вторник в Украине сохранится преимущественно пасмурная и снежная погода

Во вторник в Украине сохранится преимущественно пасмурная и снежная погода. Об этом сообщает Gismeteo.

"Во вторник, 10 января, в Украине сохранится преимущественно пасмурная и снежная погода, в Черкасской и Днепропетровской областях пройдет сильный снег, осадков не предвидится лишь в Николаевской, Одесской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

На западе страны, а также в Винницкой и Житомирской областях температура воздуха ночью составит -16...-11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах -9...-7 °С.

В Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях ночью прогнозируется -9...-4 °С, днем температура воздуха составит -6...-3 °С, в Кировоградской области ожидается до -1 °С.

На востоке Украины ночью столбики термометров достигнут отметки -7...-4 °С, днем покажут -5...-1 °С.

В южной части ночью ожидается -14...-10 °С, днем прогнозируется -7...-6 °С, за исключением Запорожской области (до 0 °С).

В Киеве установится пасмурная погода, ожидается снег. Температура воздуха в течение суток составит -9...-5 °С.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды ограничено движение транспорта на дорогах Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областях.

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