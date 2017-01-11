В Одесской области продлили запрет на движение авто из-за снега

Сейчас в Одесской области сложные погодные условия: сильный снег, снежные заносы, метели при низкой температуре воздуха

В Одесской области из-за непогоды продолжает действовать запрет для движения транспортных средств. Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины, передает УНИАН.

Сейчас в Одесской области сложные погодные условия: сильный снег, снежные заносы, метели при низкой температуре воздуха.

В связи с этим с 09:00 11 января продлен запрет для движения транспорта на автодорогах общего пользования, пролегающих по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского районов, кроме автодорог М-05 Киев-Одесса и Г-05-01 "Обход г. Одессы" и М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог).

Полиция просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями относительно состояния проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Ранее сообщалось, что спасатели ГСЧС с 4 января ее подразделения освободили из снежных заносов 1 776 автомобилей, в которых находились 4 444 человека.

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