На смену Боярышнику: в РФ гибнут от стеклоочистителя Дед Мороз

Трое жителей города на Неве умерли после приема внутрь жидкости для омывания окон. Причина смерти традиционна для таких случаев - метиловый спирт

В заброшенном доме около набережной реки Смоленки в Санкт-Петербурге силовики нашли тела троих человек, которые употребляли в качестве алкоголя стеклоочиститель Дед Мороз. Об этом пишет местный сайт Фонтанка.

Тела женщины и двоих мужчин нашли вечером 9 января, рядом с ними была пятилитровая бутылка с надписью "Стеклоомывающая жидкость Дед Мороз", в которой плескались остатки розового цвета.

Как считает следствие, в составе стеклоочистителя есть метиловый спирт, которым и отравились люди.

Российские СМИ пишут, что оптовые поставщики "Деда Мороза" в Петербурге в своих аннотациях к продукции подчеркивают, что стеклоомывающая жидкость производится из этилового или его промышленного аналога - изопропилового.

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С 17 декабря 2016 года в Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн "Боярышник" в больницы поступили множество пациентов. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации, десятки человек (по последним данным - 71 россиянин) скончались.

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