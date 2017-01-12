Скелету нацистского врача Менгеле из Освенцима нашли применение

Скелет Йозефа Менгеле, проводившего преступные опыты над узниками Освенцима, стал пособием для студентов мединститута бразильского города Сан-Паулу

Скелет печально известного нацистского врача Йозефа Менгеле, проводившего преступные медицинские опыты над узниками концлагеря Освенцим, стал учебным пособием для студентов медицинского института бразильского города Сан-Паулу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Прозванный Ангелом Смерти Менгеле, жертвами которого стали десятки тысяч узников, в том числе детей, сумел после войны бежать в Латинскую Америку и умер в 1979 году от инсульта, купаясь в океане.

В 1985 году останки Менгеле были идентифицированы доктором Даниэлем Ромеро Муньосом и с тех пор хранились в институте, так как родственники не желали перевозить их в Германию.

"Кости будут полезны в обучении тому, как исследовать останки человека и сопоставлять их с данными, имеющимися о нем", - пояснил Муньос.

Интерес для студентов представляет не столько страшная биография нацистского преступника, сколько данные о травмах, полученных им при жизни.

"К примеру, исследуя останки Менгеле, мы обнаружили трещину в левой части таза, которая соответствует данным о переломе в результате аварии на мотоцикле в Освенциме. Кроме того, на левой скуле присутствует небольшое отверстие - последствие перенесенного синусита", - рассказал доктор.

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