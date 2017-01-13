Шесть институтов НАН Украины будут участвовать в проектах CERN

Участие украинских ученых в исследованиях и экспериментах CERN будет способствовать поступлению дополнительных инвестиций в Украину

Шесть украинских научно-исследовательских институтов будут привлечены к реализации проектов Европейской организации ядерных исследований (CERN). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Речь идет о проектах CERN, не связанных с Большим андронным коллайдером.

"Существует еще ряд других крупных и малых экспериментов, связанных с ускорительной техникой, физикой плазмы, астрофизикой, физикой нейтрино, протонными и антипротонном пучками. Именно к этим проектам Украина планирует дополнительно привлечь 6 научно-исследовательских институтов НАН Украины", - говорится в сообщении.

В Минобразования отмечают, что участие украинских ученых в исследованиях и экспериментах CERN будет способствовать поступлению дополнительных инвестиций в Украину. Украинские предприятия получат возможность производить продукцию для поставок в исследовательский центр.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность расширения образовательных программ и курсов для украинских учителей и преподавателей в CERN. Планируется упростить условия для визитов и работы молодежи в организации. В CERN на 2 недели будут приглашены 24 студента из 5 стран, которые пройдут специальное обучение в виде лекционных курсов.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.