Во Львове напали на украинского историка

Потерпевший утверждает, что на него напали, потому что он говорил на польском языке по телефону

Во Львове вечером в воскресенье, 5 февраля, на выпускника исторического факультета Украинского католического университета Олега Гринчука напали двое неизвестных. Об этом сообщает zaxid.net со слов Гринчука.



Пострадавший сказал, что поводом стало то, что он говорил по телефону на польском - во время разговора к нему подбежали двое неизвестных, которые говорили на русском, начали угрожать и напали на него.



"Слова, которыми они заканчивали свое дело процитирую: "Больше чтобы не балакал"", - рассказал Гринчук.



Он вызвал полицию, но найти по горячим следам никого не удалось.



У Гринчука ушиб, он проходит медицинское обследование.



Отмечается, что Олег Гринчук - автор публикаций в украинских СМИ на тему украинско-польских отношений.



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