Пресс-центр: Полномочия Общественного совета добропорядочности

Эксперты рассказали о конкретных аспектах деятельности Общественного совета добропорядочности, и о сложностях, с которыми приходится сталкиваться

В конце 2016 года в Украине стартовала судебная реформа, которая предусматривала создание независимого общественного органа для оценки добропорядочности судей и кандидатов в судьи. Первой задачей для избранных в ноябре 2016 года членов Общественного совета добропорядочности (ОСД) стала проверка на добропорядочность кандидатов в новый состав Верховного суда. Об этом шла речь на пресс-конференции в в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

Представитель ОО "Центр UA" Наталия Соколенко констатировала, что на сегодняшний день Общественный совет добропорядочности не обладает всеми полномочиями, чтобы нести 100%-ю ответственность за результаты конкурса в Верховный суд.

При этом представитель ОО "Центр демократии и верховенства права" Галина Чижик остановилась на конкретных аспектах деятельности ОСД. По ее словам, в соответствие с законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" ОСД собирает, проверяет и анализирует информацию о судьях, или о кандидатах на судейские кресла. Для этого Совету предоставляется полный и бесплатный доступ к открытым государственным реестрам. В то же время, Совет не смог получить доступ ко всем реестрам.

На сегодняшний день ОСД имеет доступ лишь к 2-м реестрам: "Реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", а также "Реестру государственных имущественных прав на недвижимое имущество".

"Вместе с тем, сроки проведения конкурса из-за этого не менялись. Мы до сих пор остаемся в условиях, при которых нам нужно проанализировать сотни кандидатов и предоставить свои выводы, как нам сообщила недавно Высшая квалификационная комиссия, до 10 марта", - подчеркнула Галина Чижик, добавив, что необходимо проанализировать 653 кандидата.

Он добавила, что ВККС также не обеспечила допуск для членов ОСД, общественности и СМИ к досье кандидатов. Запуск соответствующей электронной системы должен был быть запущен до декабря 2016 года. "Однако, ссылаясь на технические проблемы, эта система не была запущена и доступ к информации о кандидатах, как к информации публичной, что четко предусмотрено законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", до сих пор ВККС не обеспечила", - отметила Галина Чижик.

Сейчас, по ее словам, члены ОСД работают в усиленном режиме, поскольку до начала 1-го этапа тестирования кандидатов Совет должен предоставить свои выкладки несоответствия критериям добропорядочности и профессиональной этики тех или иных кандидатов.

Галина Чижик также заверила, что члены Совета не будут использовать свои полномочия для продвижения, либо наоборот, тех или иных кандидатов. "Хочу подчеркнуть, что выводы о несоответствии кандидата критериям добропорядочности и профессиональной этики не будут приниматься единолично членами Совета - это всегда будет решение всего Совета", - подчеркнула она.

В свою очередь представитель ОО "Центр политико-правовых реформ" Леонид Маслов обратил внимание на необходимость отдельных граждан и общественности в целом для размещения информации о кандидатах пользоваться опциями сайта grd.gov.ua.

"Система защиты информации на портале значительно выше, чем у обыкновенного почтового ящика. Вся информация является абсолютно конфиденциальной. Ознакамливаются с этой информацией исключительно члены Общественного совета добропорядочности. Информация автоматически сортируется - попадает к докладчику по данному кандидату. И, таким образом, мы лишены необходимости иметь определенный секретариат, который будет сортировать эту входящую корреспонденцию", - подчеркнул он.

Леонид Маслов отметил, что возможность коммуникации через портал гораздо выше отправки сообщений по почте. "Я хочу призвать всех, кто нам присылает письма, на электронную почту или на наш адрес. Желательно делать все эти манипуляции через наш портал. Потому что тогда автоматически данные попадают непосредственно и напрямую докладчику, который анализирует указанного кандидата", - подчеркнул он.

Галина Чижик остановилась на критериях оценки кандидата. Речь, в частности, идет о таких критериях, как компетентность, профессиональная этика и добропорядочность. По ее словам, идеальный кандидат может набрать 1000 баллов в целом. "Общество на нас возлагает очень большие надежды и ожидания. Однако, к сожалению, не все эти ожидания могут быть оправданы, исходя из практического состояния дел", - констатировала она.

"Нам сложно работать - нас всего 20 человек на всю Украину. Мы не можем охватить все регионы. Но у нас есть энтузиазм, мотивация и поддержка общества", - подытожил Леонид Маслов.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.