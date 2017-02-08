Заболеваемость гриппом повысится в середине февраля - прогноз
Повышение уровня заболеваемости гриппом в Украине ожидается в середине февраля. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила глава Центра гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская.
"Повышение уровня заболеваемости ожидаем в середине февраля", - сказала она. По словам Дыхановской, это будет связано с началом полноценного учебного процесса в школах, который в свою очередь будет способствовать быстрому распространению инфекции среди детей.
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Как отметила глава Центра гриппа и ОРВИ, в настоящее время эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины.
"Заболеваемость среди взрослых, по сравнению с прошлой неделей, уменьшилась на 6% и немного возросла среди детей - на 5%. Наивысшая заболеваемость - в Киевской области, наименьшая - в Тернопольской", - сообщила Дыхановская.
2 февраля 2017 года сообщалось, что в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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