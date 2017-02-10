Раненых меньше, чем в 2014 году: армия научилась воевать - медик

С начала АТО на востоке страны через руки врачей Днепропетровского военного госпиталя прошли более 15 тысяч военнослужащих

С начала войны России против Украины через военный госпиталь в Днепре прошли около 15 тысяч больных, более девяти тысяч раненых бойцов сил АТО получили лечение. Об этом рассказал руководитель госпиталя Виктор Кузьменко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Обострение ситуации на фронте добавило работы военным медикам: раньше у нас было пять-шесть раненых, сегодня мы имеем 12 раненых, у 31 военнослужащего - различные травмы. Вчера в госпитале был 21 раненый и 30 травмированных", - сказал он.

Как рассказал руководитель госпиталя, чаще всего военные медики имеют дело с минно-взрывными ранениями, увеличилось количество пулевых ранений.

По словам директора медучреждения, сейчас, на фоне обострения в Донбассе, число раненых увеличилось, "но не настолько существенно, как в 2014 году". Причина меньшего количества пострадавших в боях, по мнению Кузьменко, в том, что украинские военные "действительно научились воевать и сохранять здоровье".

"Как правило, раненых бойцов с фронта эвакуируют сначала в Днепр, а уже потом - в военно-клинические центры в Киеве, Одессе, Виннице и Львове", - рассказал он.





По данным Кузьменко, Минобороны выделило 1,2 млн гривень на закупку лекарств, 700 тысяч грн было выделено в январе, а на февраль - еще 500 тысяч. Если на начало 2014 года в госпитале было 100 коек, то сейчас их количество увеличено до 250, в будущем планируется до 400 мест.









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