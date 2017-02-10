Раненых меньше, чем в 2014 году: армия научилась воевать - медик
С начала войны России против Украины через военный госпиталь в Днепре прошли около 15 тысяч больных, более девяти тысяч раненых бойцов сил АТО получили лечение. Об этом рассказал руководитель госпиталя Виктор Кузьменко, сообщает пресс-служба Минобороны.
"Обострение ситуации на фронте добавило работы военным медикам: раньше у нас было пять-шесть раненых, сегодня мы имеем 12 раненых, у 31 военнослужащего - различные травмы. Вчера в госпитале был 21 раненый и 30 травмированных", - сказал он.
Как рассказал руководитель госпиталя, чаще всего военные медики имеют дело с минно-взрывными ранениями, увеличилось количество пулевых ранений.
По словам директора медучреждения, сейчас, на фоне обострения в Донбассе, число раненых увеличилось, "но не настолько существенно, как в 2014 году". Причина меньшего количества пострадавших в боях, по мнению Кузьменко, в том, что украинские военные "действительно научились воевать и сохранять здоровье".
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