Киевсовет одобрил передачу 165 млн грн на Евровидение
Депутаты Киевсовета поддержали передачу 165 млн гривень в государственный бюджет Украины для проведения песенного конкурса Евровидение-2017. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Город обязался предоставить на организацию песенного конкураса 200 миллионов гривень. 35 из них было освоено еще в прошлом году. Поэтому мы передаем в государственный бюджет остальные обещанные средства - 165 миллионов гривень", - сообщил глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.
8 февраля стало известно, что билеты на Евровидение-2017 должны поступить в продажу уже в феврале, несмотря на требование Антимонопольного комитета отменить уже проведенную процедуру закупки услуг по продаже билетов.
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