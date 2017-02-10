Киевсовет одобрил передачу 165 млн грн на Евровидение

Согласно обязательствам, столица должна выделить на проведение песенного конкурса 200 млн грн. 35 из них были предоставлены и освоены ранее

Депутаты Киевсовета поддержали передачу 165 млн гривень в государственный бюджет Украины для проведения песенного конкурса Евровидение-2017. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Город обязался предоставить на организацию песенного конкураса 200 миллионов гривень. 35 из них было освоено еще в прошлом году. Поэтому мы передаем в государственный бюджет остальные обещанные средства - 165 миллионов гривень", - сообщил глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

8 февраля стало известно, что билеты на Евровидение-2017 должны поступить в продажу уже в феврале, несмотря на требование Антимонопольного комитета отменить уже проведенную процедуру закупки услуг по продаже билетов.

Читайте также: Как дизайнеры планируют использовать логотип Евровидения: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.