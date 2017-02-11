В Днепре двое подростков и 20-летний парень убили бездомного
В Днепре двое пьяных подростков и 20-летний парень без какой-либо причины забили до смерти спящего бездомного мужчину и нанесли серьезные повреждения другому. Подозреваемые задержаны, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
Согласно сообщению, в ночь с 9 на 10 февраля, около полуночи 13-летняя девушка, 16-летний парень и 19-летний безработный выпили в подъезде бутылку коньяка. После этого на ул. Калиновой они увидели двух бездомных, которые спали на трубах теплотрассы.
Подозреваемые били спящих мужчин руками, ногами и камнями.
В результате 44-летний бездомный умер на месте, а 33-летнего с многочисленными повреждениями уже утром местные жители передали врачам и полицейским.
Позже полицейские задержали подозреваемых.
"Их вина подтверждается личным признанием и изъятыми вещественными доказательствами", - говорится в сообщении полиции.
Молодым людям грозит наказание по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Следователи решают вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении девушки будут применены принудительные меры воспитательного порядка.
В конце января в Лондоне группа сквоттеров-анархистов заняла пустующий 5-этажный особняк российского олигарха Андрея Гончаренко, бывшего менеджера Газпрома, и несколько дней использовала его в качестве приюта для бездомных.
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