В Днепре двое подростков и 20-летний парень убили бездомного

13-летняя девушка, 16-летний парень и 19-летний безработный били спящих мужчин руками, ногами и камнями

В Днепре двое пьяных подростков и 20-летний парень без какой-либо причины забили до смерти спящего бездомного мужчину и нанесли серьезные повреждения другому. Подозреваемые задержаны, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Согласно сообщению, в ночь с 9 на 10 февраля, около полуночи 13-летняя девушка, 16-летний парень и 19-летний безработный выпили в подъезде бутылку коньяка. После этого на ул. Калиновой они увидели двух бездомных, которые спали на трубах теплотрассы.

Подозреваемые били спящих мужчин руками, ногами и камнями.

В результате 44-летний бездомный умер на месте, а 33-летнего с многочисленными повреждениями уже утром местные жители передали врачам и полицейским.

Позже полицейские задержали подозреваемых.

"Их вина подтверждается личным признанием и изъятыми вещественными доказательствами", - говорится в сообщении полиции.

Молодым людям грозит наказание по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Следователи решают вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении девушки будут применены принудительные меры воспитательного порядка.





В конце января в Лондоне группа сквоттеров-анархистов заняла пустующий 5-этажный особняк российского олигарха Андрея Гончаренко, бывшего менеджера Газпрома, и несколько дней использовала его в качестве приюта для бездомных.

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