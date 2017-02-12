В Украине ожидается потепление, но снегопады продолжатся

Ожидается облачность с прояснениями, в большинстве регионов временами пройдет небольшой снег

С понедельника территория Украины будет находиться под влиянием умеренно прохладной и сырой воздушной массы.

Ожидается облачность с прояснениями, в большинстве регионов временами пройдет небольшой снег, лишь местами в западных и южных областях без существенных осадков. Об этом сообщает Gismeteo.

В понедельник средняя температура в стране ночью составит −15...-4 °С, на Прикарпатье приморозит до −18 °С; днем −7...-1 °С, на Закарпатье воздух прогреется до +5 °С.

В Киеве в понедельник будет облачно и снежно. Температура воздуха составит −10...-6 °С.

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