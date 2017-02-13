В Украине растет дезориентация граждан: социологический опрос

Социологическое исследование выявило амбивалентность оценок различных событий одними и теми же гражданами Украины

Украинцы неоднозначно оценивают революцию достоинства, у них нет единого видения необходимости санкций против России, а также украинцы не могут однозначно назвать виновных в срыве минских соглашений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ОО Детектор медиа, сообщается на сайте Media Sapiens.

По результатам опроса 34,3% респондентов по всей Украине согласны с тем, что "события, произошедшие зимой 2014 года в Киеве - это незаконный вооруженный переворот". Больше согласились с таким тезисом на Юге (51,1%) и Востоке (57,3%) страны. 56,4% опрошенных считают Майдан народной революцией. Социологи утверждают, что преобладают такие убеждения на Западе (80,5%) и в Центре (60,8%) страны, в то время как на Востоке так считают 28,8% опрошенных, а на юге - 38,5%.









Почти 25% (5,7% - полностью согласны, 19,1% - скорее согласны) согласны с тем, что санкции Запада оказывают давление на РФ, из-за чего ее ресурсы заканчиваются, не согласны - 47,2%, затруднились с ответом - 28,1%. С тезисом, что санкции "приносят убытки только самой Европе и США и скоро будут отменены" согласились 37,2%, не согласны - 31,7%, еще 31,1% опрошенных затруднились с ответом.









Результаты опроса демонстрируют, что большинство граждан - 66,4% - возлагают ответственность за срыв перемирия и минский процесс на Россию, тогда как 38,8% - на Украину. Процент тех, кто винит в продолжении войны "украинское правительство и олигархов" (65,5%), почти сравнялся с процентом тех, кто возлагает ответственность за это на Россию (70,7%).









Исследование выявило амбивалентность оценок различных событий одними и теми же гражданами Украины: 9% респондентов одновременно считают, что в 2014 году состоялся вооруженный переворот и народная революция, 22,3% респондентов одновременно возлагают ответственность за срыв минского процесса и на Москву, и на Киев; 44,8% респондентов одновременно считают, что война продолжается через заинтересованность "украинского правительства и олигархов" и потому, что Россия не выводит войска из Донбасса и поддерживает террористические организации ЛНР/ДНР.

"Цифры не утешительные, увы. Мы не задали украиноцентричную повестку дня в украинских СМИ. Мы не объединили граждан всей Украины вокруг единых ценностей, страна остается расколотой. Растет также дезориентация граждан, они все меньше верят в том числе и СМИ, и украинским медиа в том числе. Все в большей мере полагаются на слухи или информацию от своего непосредственного окружения", - подытожила результаты исследования медиаэксперт, глава ОО Детектор Медиа Наталья Лигачева у себя в Facebook.

Опрос проводился с 3 по 12 декабря 2016 года. Социологи провели 2040 интервью с респондентами, проживающими в 110 населенных пунктах Украины (кроме оккупированных территорий). Исследование осуществлено при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине.

13 февраля 2017 года сообщалось, что согласно социологическому исследованию, основным источником информации для украинских граждан о состоянии дел в стране является украинское телевидение.

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