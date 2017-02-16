Легкая музыка может стать причиной аморального поведения - ученые
Легкие, бравурные мелодии могут способствовать аморальному поведению ее слушателей, считают исследователи. Об этом пишет издание Би-би-си.
Последние исследования опровергают распространенное мнение о том, что агрессивный рэп или металл, например музыка Эминема или Мэрилина Мэнсона, могут подстрекать к жестокому обращению.
Психологи из Университета Квинсленда в Австралии считают, что такая музыка, наоборот, помогает унять агрессивные порывы. Исследователи Женивьева Дингл и ее коллеги заставляли людей почувствовать злость, расспрашивая их о конфликте с коллегой или знакомым, а потом включали им музыку в жанре хардкор-металл. После прослушивания участники эксперимента сообщали, что чувствовали больше положительных эмоций, чем те, кто сидел в тишине.
"Экстремальная музыка, очевидно, здоровым образом" переварить "злость", - отмечает Дингл.
А вот "легкая" музыка, как показало исследование, может скрывать в себе опасность. В 2011 году ученые выяснили, что музыка способна менять моральные суждения людей.
Во время эксперимента группа добровольцев прослушала ненастоящее радио-объявления о веб-сайте, на котором можно было подделать документы, чтобы получить более высокую пенсию. Выяснилось, что те, кто прослушивал рекламу на фоне бодрой музыки, были более склонны к неэтичным действиям, которые предлагались в объявлении.
В ходе других исследований, участников просили сообщить плохую новость незнакомому человеку. Перед этим испытуемые выполняли тест по грамматике под песню Джеймса Брауна или Suavemente испанского певца Элвиса Креспо. Большинство из тех, кто не слушал музыку, отказывались выполнить просьбу.
Исследователи выяснили, что 65% тех, кто слушал Джеймса Брауна, и 82% - музыку испанского музыканта, согласились огорчить другого человека.
Ученые утверждают, что в хорошем настроении мы чаще соглашаемся и обдумываем вещи менее строго. Тогда как в депрессивном состоянии люди более склонны к анализу и меньше поддаются на уговоры.
Рождественские мелодии является прекрасным примером радостной музыки, которая делает людей более сговорчивыми. Например, такая музыка в торговых центрах и в рекламе способствует "правильному" настроению покупателей.
3 марта 2016 года сообщалось, что американские гинекологи совместно музыкальным ресурсом Spotify составили трек-лист, который поможет женщине легче справиться с родами.
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