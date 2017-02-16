Легкая музыка может стать причиной аморального поведения - ученые

Последние исследования опровергают распространенное мнение о том, что агрессивный рэп или металл могут подстрекать к жестокости

Легкие, бравурные мелодии могут способствовать аморальному поведению ее слушателей, считают исследователи. Об этом пишет издание Би-би-си.

Последние исследования опровергают распространенное мнение о том, что агрессивный рэп или металл, например музыка Эминема или Мэрилина Мэнсона, могут подстрекать к жестокому обращению.

Психологи из Университета Квинсленда в Австралии считают, что такая музыка, наоборот, помогает унять агрессивные порывы. Исследователи Женивьева Дингл и ее коллеги заставляли людей почувствовать злость, расспрашивая их о конфликте с коллегой или знакомым, а потом включали им музыку в жанре хардкор-металл. После прослушивания участники эксперимента сообщали, что чувствовали больше положительных эмоций, чем те, кто сидел в тишине.