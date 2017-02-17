В Купянске отравились 13 учеников местной школы
В Купянске Харьковской области отравились 13 детей. Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр, передает Укринформ.
Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит средней тяжести. Все дети - ученики общеобразовательной школы №1 Купянска, они питались в школьной столовой.
Девять детей госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы. Еще четверо лечатся амбулаторно.
В школе проводят противоэпидемические мероприятия. Исследуется материал больных детей, пищевых продуктов, воды.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту массового отравления учащихся местной школы из-за несоответствующего исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Также проводится проверка в отношении врачей, которые не сообщили правоохранителям о факте массового отравления детей.
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