В Купянске отравились 13 учеников местной школы

Открыто уголовное производство, проверяется также тот факт, что врачи не сообщили правоохранителям о факте массового отравления детей

В Купянске Харьковской области отравились 13 детей. Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр, передает Укринформ.



Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит средней тяжести. Все дети - ученики общеобразовательной школы №1 Купянска, они питались в школьной столовой.



Девять детей госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы. Еще четверо лечатся амбулаторно.



В школе проводят противоэпидемические мероприятия. Исследуется материал больных детей, пищевых продуктов, воды.



Прокуратура открыла уголовное производство по факту массового отравления учащихся местной школы из-за несоответствующего исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Также проводится проверка в отношении врачей, которые не сообщили правоохранителям о факте массового отравления детей.



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