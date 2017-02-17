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В Купянске отравились 13 учеников местной школы

17.02.2017 00:10
Открыто уголовное производство, проверяется также тот факт, что врачи не сообщили правоохранителям о факте массового отравления детей
В Купянске отравились 13 учеников местной школы
Фото: EPA

В Купянске Харьковской области отравились 13 детей. Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр, передает Укринформ.

Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит средней тяжести. Все дети - ученики общеобразовательной школы №1 Купянска, они питались в школьной столовой.

Девять детей госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы. Еще четверо лечатся амбулаторно.

В школе проводят противоэпидемические мероприятия. Исследуется материал больных детей, пищевых продуктов, воды. 

Прокуратура открыла уголовное производство по факту массового отравления учащихся местной школы из-за несоответствующего исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Также проводится проверка в отношении врачей, которые не сообщили правоохранителям о факте массового отравления детей. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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