Команда Киево-Могилянской академии победила на конкурсе в ЕСПЧ

Члена украинской команды на юридическом конкурсе в Европейском суде также признали лучшим оратором

Команда Киево-Могилянской академии победила на конкурсе в Европейском суде по правам человека. Об сообщает команда юридического факультета на странице в Facebook.



Украинские студенты заняли первое место в конкурсе European Human Rights Moot Court Competition. Они получили награду за лучшее заявление истца, а член команды Олег Дикий стал лучшим оратором.



В составе команды были также София Костомарова, Андрей Влайко, Мария Новикова. Их наставником была Ольга Асадча.



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