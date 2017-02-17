Команда Киево-Могилянской академии победила на конкурсе в ЕСПЧ
17.02.2017 01:29
Члена украинской команды на юридическом конкурсе в Европейском суде также признали лучшим оратором
Фото: Kyiv-Mohyla Moot Court Society/Facebook
Команда Киево-Могилянской академии победила на конкурсе в Европейском суде по правам человека. Об сообщает команда юридического факультета на странице в Facebook.
Украинские студенты заняли первое место в конкурсе European Human Rights Moot Court Competition. Они получили награду за лучшее заявление истца, а член команды Олег Дикий стал лучшим оратором.
В составе команды были также София Костомарова, Андрей Влайко, Мария Новикова. Их наставником была Ольга Асадча.
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