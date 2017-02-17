В Одессе задержали разыскиваемого главаря преступной группировки

Еще в ноябре против задержанного открыли уголовное производство, но он скрывался от следствия и пытался убежать, чтобы избежать наказания

В результате совместной операции регионального Управления внутренней безопасности Национальной полиции и Управления Службы безопасности удалось выследить и задержать 26-летнего лидера этнической преступной группировки, которая действовала на территории Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Задержанный находился в розыске по подозрению в совершении преступлений, связанных с оружием и наркотическими веществами. Правоохранители подозревают, что молодой человек был ставленником вора в законе по кличке Гули, который сейчас отбывает наказание, был назначен "смотрящим" над этнической организованной преступной группой в Одесской области.

"В ноябре 2016 лидера ОПГ задержали сотрудники уголовного розыска одесской полиции и КОРДа. Во время обыска у него изъяли оружие и наркотики, за что было открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Тогда суд избрал фигуранту меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Поэтому подозреваемый начал скрываться от следствия и пытался убежать, чтобы избежать наказания, сообщает пресс-служба

Его место нахождения установили оперативники Управления внутренней безопасности полиции и Службы безопасности Украины. Получив постановление суда, на одной из улиц Одессы они остановили автомобиль разыскиваемого, задержали и доставили в Лиманский отдела одесской милиции. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщают в пресс-службе.

5 ноября 2016 года в Киеве задержали 35-летнего криминального авторитета из Грузии Папуна Угрехелидзе и выдворили за пределы Украины.

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