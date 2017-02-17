СБУ пресекла деятельность наркодельца из России: фото

В процессе обыска в подпольной нарколаборатории изъяли наркотики, общая стоимость которых на черном рынке составляет почти тридцать миллионов гривень

Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность нарколаборатории, в организации которой подозревают гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что наркодельцы подпольно изготавливали препарат метадон и наладили разветвленную сеть его сбыта на территории Киевской и Одесской областей.

В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы провели ряд обысков по месту жительства потенциальных участников группировки в Киеве, Киевской и Одесской областях.

"Оперативники СБУ обнаружили подпольную нарколабораторию в арендованном частном доме в Одесской области, которая была оснащена оборудованием для полного цикла производства метадона. Правоохранители изъяли почти двенадцать килограммов готового наркотика, шестьдесят шесть килограммов прекурсоров, более пятисот литров химических соединений и реактивов, используемых для изготовления наркотика", - говорится в сообщении.











Фото: ssu.gov.ua

Согласно заключению экспертов, стоимость изъятого метадона на черном рынке составляет почти тридцать млн гривень.

24 января 2017 года на украинско-российской границе пограничники обнаружили в поезде Николаев-Москва пакеты весом в 6 кг с растительным наркотиком.

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