СБУ пресекла деятельность наркодельца из России: фото
Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность нарколаборатории, в организации которой подозревают гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что наркодельцы подпольно изготавливали препарат метадон и наладили разветвленную сеть его сбыта на территории Киевской и Одесской областей.
В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы провели ряд обысков по месту жительства потенциальных участников группировки в Киеве, Киевской и Одесской областях.
"Оперативники СБУ обнаружили подпольную нарколабораторию в арендованном частном доме в Одесской области, которая была оснащена оборудованием для полного цикла производства метадона. Правоохранители изъяли почти двенадцать килограммов готового наркотика, шестьдесят шесть килограммов прекурсоров, более пятисот литров химических соединений и реактивов, используемых для изготовления наркотика", - говорится в сообщении.
Фото: ssu.gov.ua
Согласно заключению экспертов, стоимость изъятого метадона на черном рынке составляет почти тридцать млн гривень.
24 января 2017 года на украинско-российской границе пограничники обнаружили в поезде Николаев-Москва пакеты весом в 6 кг с растительным наркотиком.
Читайте также: Сотрудник Киевского СИЗО приговорен к тюрьме за сбыт наркотиков
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:20
-
11:01
-
11:45
-
11:13
-
10:48