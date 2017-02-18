Ученые дали название новой малой планете Солнечной системы

Новая малая планета Солнечной системы получила название Бернардбоуен в честь основателя центра радиоастрономических исследований

В Международном центре радиоастрономических исследований выбрали название для одной из малых планет Солнечной системы. Девятую планету назовут Бернардбоуен в честь основателя центра. Малая планета находится в поясе астероидов между Юпитером и Марсом, передает polit.info со ссылкой на EurekAlert.

Также ученые дали имена и другим 16-ти небесным телам, например, Кагура (синтоистский танец) и Махдия (регион в Марокко).

До 2006 года ученые принимали малые планеты за астероиды. Однако после уточнения термина "планета" к категории малых планет причислили также Цереру, Эриду и Плутон.

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