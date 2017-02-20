В Кропивницком впервые в Украине появилось "умное" освещение
Кропивницкий стал первым городом в Украине, который установил систему "умного" внешнего освещения OWLET. Об этом сообщает Кировоградский горсовет.
Три улицы города оборудованы диодными светильниками, которые включены в единую систему. Диспетчер может видеть полную картину работы всех 114 светловых точек.
Если какой-то светильник сломался, это сразу отображает компьютер.
Управлять каждым из фонарей можно дистанционно, есть возможность менять яркость в зависимости от длительности дня или выключать часть светильников ночью.
В администрации рассказали, что 33 лампы ночью в режиме 10%-й мощности потребляют всего 150 Вт.
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