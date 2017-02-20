В Украину идет потепление до +13

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни в большинстве областей ожидается дождь с мокрым снегом, а с четверга - существенное потепление

Во вторник, 21 февраля, в центральных и западных областях пройдет дождь с мокрым снегом. Дневная температура воздуха составит +3…+5, ночью -1…+1 градус. На севере страны +2…+4 днем и около нуля ночью, дождь с мокрым снегом. В восточных областях днем около +3…+5, ночью от нуля до -2 градусов, дожди прогнозируются в Харьковской области. На юге возможен дождь в Одесской и Николаевской областях, температура воздуха составит +3…+5 днем и -1…+1 градус ночью. В Крыму без осадков, +3…+5 днем и около нуля ночью.

В Киеве и Киевской области завтра ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем +3…+5, ночью -1…+1 градус.

В среду, 22 февраля, в западных областях пройдут дожди. Дневная температура воздуха составит +3…+5 градусов, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях +7...+9, в Черновицкой и Львовской +5…+7 градусов. Ночью столбик термометра опустится до нуля. В центральных областях преимущественно без осадков, днем +3…+5, ночью от нуля до +2 градусов. На севере осадков не предвидится, днем +2…+4, ночью -1…+1 градус. На востоке дождь с мокрым снегом, +2…+4 днем и около нуля ночью. На юге днем +5…+7, в Одесской области до +9 градусов, ночью около нуля, без осадков. В Крыму ожидается дождь, днем +5…+7, ночью -1…+1 градус.

В Киеве и Киевской области в среду прогнозируется дождь с мокрым снегом. Днем +3…+5, ночью около нуля.

В четверг дожди ожидаются по всей территории Украины, кроме Крыма. На западе днем до +10…+12, ночью +4…+6; в центре +7…+9 днем и +1…+3 ночью; на севере и востоке +3…+5 днем и -1…-3 ночью; на юге и в Крыму до +11…+13 днем и +2…+4 градуса ночью.

В пятницу, по предварительным прогнозам, дожди будут в большинстве областей, кроме восточных и части южных. Дневная температура воздуха на западе и в центре +10…+12, на севере и востоке +6…+8, на юге до +11…+13, в Крыму +13…+15 градусов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.