В японском зоопарке убили 57 обезьян: не с теми скрещивались

Буддисты в соседнем храме провели поминальную службу по душам убиенных животных

В зоопарке города Фуццу в провинции Тиба на севере Японии при помощи смертельной инъекции умертвили 57 снежных макак, так как у них был обнаружен ген "агрессивного чужеродного вида". Об этом сообщает ВВС.

По словам сотрудников зоопарка, в ходе анализа ДНК выяснилось, что снежные макаки спаривались с макаками-резус, ввоз и размножение которых в Японии запрещены законом, поскольку это чужеродный для островов вид.

Местные чиновники подчеркивают: убийство этих приматов послужит сохранению естественной среды обитания.

При этом буддисты в соседнем храме провели поминальную службу по душам убиенных животных.

Как сообщалось ранее, в Честерском зоопарке в Великобритании родился детеныш антилопы дикдик. Малыш остался сиротой, поэтому теперь ним ухаживают сотрудники зоопарка

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