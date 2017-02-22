Ученые выяснили причину синдрома хронической усталости

Исследователи обнаружили дефектные клеточные рецепторы, которые и оказались центральным звеном развития синдрома хронической усталости

Хроническая усталость затрагивает 2,6% мирового населения, часто вызывая настолько серьезное истощение, что пациенты не могут работать или учиться. В течение многих десятилетий врачи предполагали, что это "не настоящая болезнь". Но австралийские ученые из национального центра университета Гриффита с нейроиммунологии выяснили, что хронический синдром усталости может быть следствием нарушений в работе клеточных рецепторов, сообщает издание Science Alert.

Ученые обнаружили, что из-за дефектов клеточных рецепторов в нервной системе ионы кальция не проникают внутрь клеток в нужном количестве, что и нарушает работу клеток. Это нарушение является главной причиной развития синдрома хронической усталости.

"Эта дисфункция влияет на мозг, спинной мозг, поджелудочную железу, поэтому существует так много различных проявлений болезни - иногда пациенты будут страдать от сердечных симптомов, иногда это будет симптомы в кишечнике. Вот почему это такая изнурительная болезнь, и почему это было так трудно понять", - заявил один из авторов исследования Дон Стейнс из Университета Гриффита.

Открытие позволит начать поиски лечения хронической усталости не в рамках психотерапии, а в сфере иммунных заболеваний, отмечают ученые.

26 января 2017 года британские ученые сделали вывод о том, что хроническое чувство беспокойства и депрессивные состояния могут увеличивать риск возникновения онкозаболеваний.

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