Петровская насосная станция прекратила подачу воды в ОРЛО

Это было сделано из-за долгов за потребленную электроэнергию в размере 130 млн грн

Петровская насосная станция "Попаснянский водоканал" прекратила перекачивать воду на неподконтрольную украинской власти территорию Луганщины из-за того, что была обесточена. Об этом заявила заместитель коммерческого директора "Луганского энергетического объединения" Елена Богодух, сообщает радио Донбас.Реалии.

По ее словам, это было сделано из-за долгов за потребленную электроэнергию в размере 130 млн грн.

Богодух сказала, что в ЛЭО сложилась критическая финансовая ситуация из-за неоплачиваемых поставок электроэнергии на неподконтрольные украинской власти территории Луганщины.

Боевики сообщили, что вода в Луганске подается по графику.

Пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней группе Дарка Олифер по итогам предпоследней встречи в Минске заявила, что заработал механизм расчета за поставленную в ОРЛО воду, включая погашение задолженности. "С начала января 2017 года на счет Попаснянского водоканала поступило 20 млн гривень", - написала она. Олифер также подчеркнула, что погашение задолженности происходит исключительно в рамках украинского законодательства и украинского правового поля.

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