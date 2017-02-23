В ФРГ требуют включить сосиски в меню вегетарианского фестиваля

По мнению городских властей, отказ представить мясную продукцию на вегетарианском фестивале может быть расценен как неуважение местных традиций

Городской совет немецкого города Кассель выразил возмущение организаторам вегетарианского фестиваля из-за того, что среди представленных на мероприятии блюд нет сосисок местного производства, передает Би-би-си.

Во время встречи с организаторами события члены городского совета потребовали, чтобы сосиски и другая мясная продукция местных производителей была представлена на фестивале.

По словам представителей городских властей, отказ представить мясную продукцию на вегетарианском фестивале может быть расценен как неуважение местных традиций, а местная сырокопченая колбаса является традиционным продуктом северного Гессена и для жителей города является не только продуктом питания, но и одной из составляющих их идентичности.

Организаторы фестиваля из экологической организации UmweltHaus заявили, что помещение, где будет проходить фестиваль, не очень большое, и места, чтобы установить еще несколько прилавков, нет.

Вегетарианский фестиваль в Касселе пройдет в апреле - в День Земли.

Местные СМИ отмечают, что спор по поводу колбасы и сосисок носит отчасти политический характер. Скоро в городе состоятся выборы мэра, и сейчас в Касселе самый разгар предвыборной кампании.

"Этот вопрос очень сильно волнует жителей, именно поэтому мы не можем его игнорировать", - заявил кандидат на пост мэра от консервативного Христианско-демократического союза Доминик Кальб.

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