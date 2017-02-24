Пресс-центр: Нарушения прав адвокатов - причины, пути решения

Адвокаты обнародовали факты нарушений своих прав, указали на необходимость взаимодействия с другими ветвями правоохранительной системы

Количество нарушений прав адвокатов увеличивается. Об этом сегодня шла речь на круглом столе "Деятельность адвоката в работе с судебными и правоохранительными органами: война и мир", проведенного Ассоциацией адвокатов Украины (ААУ) с целью налаживания коммуникации между адвокатами, судьями и правоохранительными органами. Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23).

Вице-президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош подчеркнула, что отношение к адвокатам, как к врагам, неприемлемо. "Адвокат является таким же субъектом, который осуществляет защиту прав личности, и деятельность которого направлена, в том числе, на то, чтобы существовал в государстве правопорядок", - подчеркнула она, акцентировав внимание на необходимости налаживания диалога с другими ветвями правоохранительной системы.

Председатель Комитета защиты прав адвокатов ААУ Владимир Клочков перечислил проблемы, с которыми сталкивается комитет в своей деятельности. Среди них: отсутствие достаточной коммуникации адвокатуры с правоохранительными органами и судейским корпусом; постоянное отождествление адвокатов с их клиентами; непонимание принципов работы и общих целей института адвокатуры; ошибки адвокатов при осуществлении своей деятельности; отсутствие своевременного и надлежащего реагирования правоохранительных органов на нарушения прав адвокатов, осуществление преступлений относительно адвокатов.

"Лишь за последние два месяца было много случаев осуществления преступлений против адвокатов: от запугивания, прямых угроз, до порчи имущества, а также убийств. При этом реакция правоохранительных органов на это является нулевой", - сказал он.

"Более того, уголовные производства регистрируются по фактам осуществления уголовных правонарушений, не связанных с адвокатской деятельностью", - констатировал Владимир Клочков.

В свою очередь заместитель начальника отделения Главного следственного управления Национальной полиции Станислав Лысенко признал наличие преступлений в отношении адвокатов. По его словам, неправильная квалификация этих преступлений по ряду статей Уголовного кодекса, возможно, связанна с тем, что следователи до сих пор опасаются регистрировать преступления, которые "выходят за рамки общепринятой статистики".

При этом он призвал к диалогу с адвокатским сообществом. "В любом случае, конструктивное взаимодействие и диалог возможны на любом уровне, включая и высшее руководство Главного следственного управления", - подчеркнул он, указав на необходимость того, чтобы расследования преступлений против адвокатов находились на контроле Главного следственного управления.

Председатель Киевского областного отделения ААУ Виталий Наум обнародовал конкретные примеры нарушения прав адвокатов. Проблематика - не только в органах полиции, но и прокуратуры. Поскольку мы действительно живем по старым стандартам и принципам", - сказал он.

"Намного проще и удобнее квалифицировать преступления, которые осуществлены в отношении адвокатов, по общеуголовным статьям, а не по тем специальными нормами, которые предусмотрены", - констатировал он.

"Мы в этом году ставим приоритет, чтобы создавать рабочие группы из адвокатов, которые будут заниматься вопросами нарушения прав адвокатов. Мы будем добиваться расследования таких дел, реагирования соответственно. Адвокат имеет такие же гарантии защиты, как и правоохранители, и судьи", - подытожил Виталий Наум.

Член правления ААУ Артур Резник подчеркнул, что правоохранительная система должна обеспечивать свое функционирование путем наличия определенного баланса. "Если этот баланс очень сильно наклонен в пользу какого-то субъекта правоохранительной системы, то она не функционирует. Или функционирует в том виде, который не устраивает общество", - сказал он.

По мнению Артура Резника, на сегодняшний день баланс правоохранительной системы смещен в сторону правоохранительных органов. "Адвокаты в этой системе довольно часто превращаются не в самостоятельную составляющую этой системы, которая может оппонировать, действительно доказывать свои права, а в банальную жертву", - сказал он, добавив, что при существующем положении дел, адвокат иногда вынужден прибегать к методам защиты, которые могу выйти за определенные рамки.

Он назвал недопустимым нарушение этических норм поведения в отношении адвокатов правоохранительными органами. "Поэтому в данном случае хотел бы обратиться к правоохранительным органам, чтобы они довольно разумно подходили к тому, что они делают. Если вы идете на обыск, понимаете, что обыскиваете адвоката, придерживайтесь хотя бы какой-то элементарной процедуры", - подытожил Артур Резник.

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