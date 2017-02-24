Google предоставил возможность посетить Верховную Раду онлайн

Теперь любой желающий сможет посетить Верховную Раду, не отходя от своего компьютера или мобильного устройства

Благодаря 3D-туру в режиме Street View на Google Maps теперь любой желающий сможет совершить онлайн прогулку по Верховной Раде. Чтобы совершить виртуальный тур по зданию украинского парламента, нужно зайти на Google Maps в режиме просмотра улиц и выбрать здание Верховной Рады в Киеве, сообщила LIGA.net пресс-служба Google.

Виртуальные гости смогут прогуляться по главному залу Верховной Рады, где проходят заседания народных депутатов. Пользователи даже смогут выбрать точку обзора: посмотреть на зал с трибуны, рассмотреть место работы депутата. Кроме того, можно заглянуть в кулуары и увидеть, где общаются депутаты в перерывах между заседаниями.







Фото: скриншот

Во время виртуальной экскурсии у пользователей также будет уникальная возможность увидеть Флаг Независимости - тот самый, который депутаты первого созыва внесли в зал 24 августа 1991 года. В кулуарах также можно будет ознакомиться с разнообразными экспонатами, связанными с борьбой Украины за независимость: флаги, черновик Акта провозглашения независимости, Первый универсал и многое другое.

Благодаря удобной навигации, можно легко перемещаться между разными локациями здания украинского парламента - необходимо выбрать нужный уровень с правой стороны экрана, либо просто следовать по стрелкам.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.