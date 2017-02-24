80% украинцев столкнулись по работе с возрастной дискриминацией
При поиске работы соискатель ожидает, что его будут оценивать исключительно по профессиональным и деловым качествам. Но в то же время, более 80% опрошенных отмечают, что встречались со случаями, когда одним из ключевых критериев приема на работу являлся возраст. Как же относятся украинцы к возрастной дискриминации, которая запрещена законодательством, рассказала LIGA.net руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Мащенко.
Согласно результатам опроса Международного кадрового портала hh.ua, каждый второй "белый воротничок" утверждает, что знает случаи, когда близкие или знакомые не могли трудоустроиться из-за несоответствия своего возраста вакантной должности. В основном это касается людей предпенсионного возраста.
Каждый двадцатый респондент отметил, что встречает возрастную дискриминацию среди знакомых старшего возраста, которые уже после выхода на пенсию не прочь поработать.
В то же время, каждый пятый респондент утверждает, что его знакомые, которые только закончили вуз, не могут трудоустроиться из-за нехватки опыта.
Традиционно считается, что чаще всего вопрос возрастной дискриминации касается людей старшего возраста. Но данные проведенного опроса свидетельствуют о том, что проблема поиска работы является не менее значимой и для молодежи. Как правило, молодые специалисты сталкиваются с тем, когда работодатель хочет найти молодого, но опытного сотрудника, который неплохо осведомлен в последних новинках технологического прогресса и хорошо разбирается в смежных сферах деятельности.
Каждый второй респондент негативно относится к существованию возрастной дискриминации.
Украинцы подчеркивают, что ключевым показателем принятия сотрудника на работу должна быть оценка уровня квалификаций соискателя. Также треть респондентов негативно относятся к дискриминации, потому что считают, что это показатель социального неравенства и ущемление прав граждан Украины.
Лишь 2% относятся к проявлению возрастной дискриминации на рынке труда позитивно и считают, что таким образом компания формирует сплоченный коллектив единомышленников.
С учетом данных, которые были получены в результате опроса, можно сделать вывод о том, что украинцы не поддерживают дискриминацию и нарушение прав человека, а возрастную дискриминацию осуждают как один из видов социальной дискриминации.
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Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в январе 2017 года. В опросе приняли участие 805 респондентов из разных регионов Украины.
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