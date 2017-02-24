Врачи рассказали, кому разрешено придерживаться Великого поста

Диетологи рекомендуют перед тем, как начинать поститься, пройти полное обследование пищеварительной системы

Диетолог не рекомендует придерживаться поста детям, людям пожилого возраста, беременным и кормящим матерям, а также тем, кто занимается интенсивной физической или интеллектуальной работой. По убеждению врачей, поститься могут те, кто полностью здоров, передает сайт 24.

"Интеллектуальная - еще более интенсивная работа, чем физическая. Сезонные депрессии показывают, что питание мозга нарушено. Депрессия - это как раз понижение активности мозга к тому уровню, на который снижено его питание. Человек работает на 15-20% не потому, что плохой, а потому, что не "накормил" свой мозг, - рассказал врач-диетолог Борис Скачко.

Для того, чтобы убедиться, что ваш организм здоров, как минимум нужно обратиться к семейному врачу. Лучше всего - полностью обследовать пищеварительную систему.

"Не священник должен говорить, что можно поститься, потому что есть такое желание, а врач - что ваш организм сможет выдержать такое ограничение в питании, - отметил специалист.

23 января сообщалось, что эксперты Агентства по пищевым стандартам Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать рак.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.