В Украину идет резкое потепление

По словам синоптиков, в последний день зимы в Украине будет генеральная репетиция весны - придет ощутимое потепление, в отдельных регионах до +19

Во всех регионах Украины с 27 февраля по 5 марта ожидается резкое потепление. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Самая высокая температура будет на западе Украины. Днем воздух прогреется от 6 до 15 градусов. Ночью будет от 1 до 5 тепла. Ближе к пятнице в западных областях пройдет дождь.

На севере страны пройдет дождь с мокрым снегом в начале недели. Но при этом дневная температура будет от 6 до 9 градусов тепла, ночью - от -5 до +5.

В Киеве возможны осадки, днем от 5 до 9 тепла, ночью - от -1 до +5.

В центре Украины днем от 6 до 10 тепла, ночью - от -1 до +4. В конце недели пройдет дождь.

На юге на протяжении недели осадков не ожидается. Днем от 8 до 12 тепла, ночью - от 0 до 5 градусов выше нуля.

В восточных регионах в начале недели пройдет снег с дождем, но в остальные дни будет ясно и тепло. Днем от 3 до 9 градусов, ночью - от 0 до 5 тепла.





По словам главного синоптика сайта opogode.ua Натальи Диденко, в последний день зимы, 28 февраля, в Украине будет генеральная репетиция весны - придет потепление.





"Завтра практически везде осадков не ожидается, ветер южный, хоть и немного порывистый, особенно в Житомирской, Киевской, Ровенской и Волынской областях. А температура воздуха начинает разгоняться. Завтра в западных областях столбики термометров доберутся до +10...+14 градусов. В большинстве областей уже явно комфортнее, до +4...+9 градусов. И только на Харьковщине, Сумщине, Луганщине будет прохладнее, +1...+5 градусов. В Киеве завтра также без осадков, днем +5...+7 и южный веселый весенний ветер", - написала синоптик в Facebook.

1 марта в Крыму вообще будет +17...+19 градусов. На Юге и в Закарпатье столбики термометров покажут +10...+14 градусов. В остальных регионах будет 8-14 градусов выше нуля.





"Немного по первой весенней неделе: 1 марта тепло, 2, 3 и 4 марта теплая погода немного съедет на Юг, а с 5 марта температура воздуха снова начнет крутить педали в теплую сторону. Осадков будет мало, только 2 марта пройдет небольшой дождь", - уточнила Диденко.





27 февраля в Киевском зоопарке в предвкушении весны проснулся бурый медведь. Об этом сообщил ведущий биолог-методист столичного зоопарка Сергей Григорьев в Facebook.

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