"Это героическая работа": президент наградил врачей Мечникова

Президент отметил значительный личный вклад военных медиков в оказании квалифицированной медицинской помощи участникам АТО

Президент Петр Порошенко во время посещения Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова вручил награды врачам и военным медикам, которые оказывают помощь раненым украинским бойцам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ваша героическая круглосуточная работа по спасению жизней воинов известна всей Украине. Я лично слышал на фронте слова благодарности врачам. Такой атмосферы заботы и ответственности, которую создаете вы, чтобы спасти украинских героев, я нигде не видел", - поблагодарил врачей Петр Порошенко.

За значительный личный вклад в оказание квалифицированной медицинской помощи участникам антитеррористической операции, высокое профессиональное мастерство медалью Защитнику Отечества награжден старший лейтенант медицинской службы Юрий Ухач, медалью За труд и доблесть - врач-лаборант 385 военного госпиталя Юлия Сизоненко.

Старший лейтенант медицинской службы Юрий Ухач неоднократно совершал вылет на вертолете к населенным пунктам, где проводятся боевые действия, проводил эвакуацию раненых из зоны обстрелов. Врач-лаборант Юлия Сизоненко с первых дней проведения АТО оказывает медицинскую помощь военнослужащим, в частности оказала помощь более 3 тыс. военнослужащих, которые находились на стационарном и амбулаторном лечении в Днепропетровском военном госпитале.

Почетное звание Заслуженный врач президент присвоил заведующей отделением больницы им. Мечникова Светлане Мороз и заместителю главного врача Нине Рубан.

7 февраля 2017 года сообщалось, что раненому в результате обстрела боевиками Авдеевки британскому фотографу Кристоферу Нанну украинские медики вернули зрение.

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