Детей с редкими заболеваниями обеспечат лекарствами почти на 100%

Министр здравоохранения заверила, что бюджет этого года дает возможность почти полностью обеспечить закупку необходимых лекарств

В 2017 году дети с орфанними заболеваниями будут обеспечены лекарствами почти на 100%. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.



По словам Супрун, в этом году в бюджет заложено 5,9 млрд грн на государственные закупки , что дает возможность обеспечить почти полностью потребности лечения детей с орфанными заболеваниями.



В целом в 2017 году государственным и местными бюджетами для лечения редких заболеваний выделено 1 млрд грн. Идут закупки по 11 программам лечения орфанных заболеваний, которые осуществляет ПРООН в Украине.



По словам директора миссии ПРООН в Украине Янтомас Химстра, за средства государственного бюджета 2016 года начато закупочный цикл лекарств от болезни Гоше и мукополисахаридоза.



По сравнению с ценами 2015 года достигнуто снижение цен от 25% до 40% за каждый лот. ПРООН уже полностью или частично завершила закупки в рамках 7 из 11 программ, 42% медикаментов доставлены в Украину.



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