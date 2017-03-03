Подозреваемая в пытках экс-главврач психбольницы арестована

Пятеро пациентов больницы умерли от переохлаждения, еще у одной умершей пациентки обнаружена черепно-мозговая травма и перелом всех ребер

В Сумской области суд постановил взять под стражу экс-главврача областной психиатрической больницы №2, подозреваемую в пытках пациентов, что привело к их смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Согласно решению суда, подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28 апреля без права внесения залога.

Ранее главному врачу больницы было вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК.

В ходе расследования было выяснено, что пятеро пациентов больницы умерли от гнойной пневмонии, вызванной переохлаждением, еще у одной умершей пациентки обнаружена черепно-мозговая травма и перелом всех ребер.

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