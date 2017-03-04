На закупку лекарств пойдет лишь незначительная часть денег. Основную часть средств используют для диагностики заболевания на ранних стадиях

США предоставили Украине более $37 млн на борьбу с ВИЧ/СПИДом. Деньги выделены из специального фонда президента США. Об этом сообщается в сюжете Голоса Америки.

Отмечается, что на закупку лекарств пойдет лишь незначительная часть денег. Основную часть средств используют для диагностики заболевания на ранних стадиях.

"5,6 млн - непосредственно на закупку лекарств для 18 тыс пациентов ВИЧ-инфицированных, которые не могли быть охвачены ни средствами бюджетными, ни средствами глобального фонда. Остальные (средства - ред.) будут использоваться на закупку тест-систем для выявления пациентов, которые еще не знают о своем статусе; на оборудование лабораторий, в которых будут проводится эти исследования", - сообщила директор Центра общественного здоровья Министерства здоровья Украины Наталья Низова.

Как сообщает пресс-служба МОЗ Украины, это не первая подобная помощь правительства США Украине. В 2015 году в рамках чрезвычайного финансирования было выделено около $10 млн на закупку 18 тыс годовых курсов антиретровирусной терапии.

"Успешные переговоры в Вашингтоне (по выделению средств - ред.) стали результатом выполнения страной своих обязательств и увеличения государственного финансирования", - отмечает заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак.

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