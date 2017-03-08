Дудл на 8 марта: Google вспоминает достижения женщин в истории

Google предложил вспомнить видающихся женщин, которые разрушили в свое время стереотип о "слабом поле"

Google поздравил с Международным женским днем дудлом с открытками-слайдами для всех женщин и девушек.

Героинями открыток стали исторические личности, такие как египетская летчица Лотфия Эль-Нади, афроамериканская журналистка, борец за права женщин Ида Б. Уэллс, мексиканская художница Фрида Кало, математик Ада Лавлейс, которая считается первым программистом в истории, Салли Райд - астронавтка, первая женщина Америки, побывавшая в космосе в 1983 году, архитектор Лино Бо Барди, а также другие не менее талантливые женщины.















Фото: Google

После нажатия на последнюю картинку дудла в честь праздника 8 марта Google предложит узнать больше о Международном женском дне.

7 марта сообщалось, что согласно опросу в Украине стабильно высоким остается процент тех, кто празднует Международный женский день. Почти половина опрошенных считает этот день хорошим поводом сделать приятное близким женщинам, и только 20% отмечают, что это праздник, который призван напомнить о правах женщин.