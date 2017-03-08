USD:  26.86  27.14   EUR:  28.23  28.87  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Дудл на 8 марта: Google вспоминает достижения женщин в истории

08.03.2017 08:03
Google предложил вспомнить видающихся женщин, которые разрушили в свое время стереотип о "слабом поле"
Дудл на 8 марта: Google вспоминает достижения женщин в истории
Фото: Google

Google поздравил с Международным женским днем дудлом с открытками-слайдами для всех женщин и девушек. 

Героинями открыток стали исторические личности, такие как египетская летчица Лотфия Эль-Нади, афроамериканская журналистка, борец за права женщин Ида Б. Уэллс, мексиканская художница Фрида Кало, математик Ада Лавлейс, которая считается первым программистом в истории, Салли Райд - астронавтка, первая женщина Америки, побывавшая в космосе в 1983 году, архитектор Лино Бо Барди, а также другие не менее талантливые женщины.





Фото: Google

После нажатия на последнюю картинку дудла в честь праздника 8 марта Google предложит узнать больше о Международном женском дне.

7 марта сообщалось, что согласно опросу в Украине стабильно высоким остается процент тех, кто празднует Международный женский день. Почти половина опрошенных считает этот день хорошим поводом сделать приятное близким женщинам, и только 20% отмечают, что это праздник, который призван напомнить о правах женщин.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 