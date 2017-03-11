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Порошенко наградил Анну Музычук орденом Княгини Ольги III степени

11.03.2017 09:51
Украинская шахматистка, которая стала чемпионкой мира сразу в двух дисциплинах, получила орден Княгини Ольги
Порошенко наградил Анну Музычук орденом Княгини Ольги III степени
Анна Музычук (фото - ukrchess.org.ua)

Президент Петр Порошенко наградил шахматистку Анну Музычук орденом Княгини Ольги III степени. Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

"Спасибо вам, Аня, за те невероятные достижения и за невероятные эмоции, которые вы дарите своим болельщикам. Орден Княгини Ольги III степени - это символ того огромного дела, которое вы делаете для всей Украины", - написал Порошенко. 

В конце 2016 года Музычук стала чемпионкой мира по быстрым и молниеносным шахматам. 

2 марта Музычук сыграла вничью с китаянкой Тань Чжуньи в заключительной - четвертой партии финала чемпионата мира по шахматам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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