Большой Барьерный риф белеет из-за потеплення - ученые

Кораллы теряют цвет из-за утраты зооксантелл - микроскопических желто-зеленых водорослей, говорят ученые

Ученые заявили, что продолжающееся второй год подряд обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа можно остановить, только приняв меры по борьбе с глобальным потеплением. Об этом сообщает Би-би-си.

Исследование феномена "отбеливания", или обесцвечивания кораллов самого большого рифа планеты провела команда ученых из австралийского Университета Джеймса Кука.

Они пришли к выводу, что кораллы теряют цвет из-за утраты зооксантелл - микроскопических желто-зеленых водорослей, которые живут в тканях кораллового полипа.

Отметим, что зооксантеллы - отдельные организмы, живущие в симбиозе с кораллами.

"Когда коралл подвергается стрессу или потенциально опасному воздействию, зооксантеллы его покидают. Именно это и происходит с Большим Барьерным рифом уже второй год подряд", - уверены ученые.

Исследователи считают, что процесс угрожает самому существованию рифа.

"Изменение климата - это самая серьезная угроза Большому Барьерному рифу", - отметил один из ученых, профессор университета Джеймса Кука Морган Пратчетт.

В 2016 году цвет потеряло рекордное количество отдельных кораллов.

Как объясняют ученые, потеря цвета происходит из-за повышения температуры окружающей кораллы воды. Она нагревается из-за человеческой активности, так как мировой океан впитывает 93% энергии, которую производит человек.

"Белые кораллы вскоре могут стать новой нормой", - сказал один из проводивших исследование ученых, профессор Терри Хьюз.

"Все зависит от того, что будут делать австралийское и другие мировые правительства, чтобы предотвратить дальнейшее повышение температур", - добавил Морган Пратчетт.

Ученые предупреждают, что восстановление покрывающего кораллы слоя водорослей займет как минимум десять лет.

Но еще больше времени потребуется на то, чтобы на Большом Барьерном рифе выросли новые кораллы, которые заменят уже уничтоженные.

30 мая 2016 года сообщалось, что, по меньшей мере, 35% кораллов в северной и центральной частях Большого Барьерного рифа у побережья Австралии уничтожены в результате так называемого отбеливания.

Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф, который тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км и занимает площадь около 345 тысяч квадратных километров. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. ББР является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами - его можно увидеть из космоса.

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