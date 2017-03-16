Рада приняла закон о госреестре военнообязанных

Государственный реестр предназначен для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных и призывниках

Рада утвердила электронный реестр военнообязанных. За закон о едином государственном реестре военнообязанных №2504а-д в целом проголосовали 236 депутатов. Не голосовали за документ фракции Батькивщина и Оппозиционный блок, передает корреспондент LIGA.net.

Государственный реестр военнообязанных - автоматизированная информационно-телекоммуникационная система. Она предназначена для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных или призывниках.

Основные задания реестра - учет военнообязанных и призывников, планирование мобилизационных мер и призыва. А также информационное обеспечение военных пенсионеров и членов семей погибших военнослужащих. Владельцем реестра будет Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб ВСУ. Вести реестр на местах будут военные комиссариаты.

Представляя документ, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что реестр должен упорядочить данные, которые находятся в бумажном виде в военкоматах. Он подчеркнул, что информация, переведенная в электронный формат будет защищена от несанкционированного вмешательства и использования.

Депутаты от Батькивщины выступили против проекта. Депутат Юрий Одарченко заявил, что самая надежная форма хранения информации - на бумажных носителях. Депутат Александра Кужель отметила, что реестр будет сформирован на базе российской программы и данные могут попасть к агрессору. Депутат от Самопомощи Алексей Скрипник и депутат от Народного фронта Андрей Тетерук сообщили, что программа реестра разработана украинской компанией.

18 октября 2016 года за проект закона о Едином государственном реестре военнообязанных №2504а-д в первом чтении проголосовали 228 народных депутатов.

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