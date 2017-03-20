Украина перейдет на летнее время в воскресенье

Перевод стрелок часов на час вперед осуществляется ежегодно в последний выходной марта

Украина перейдет на летнее время ночью, 26 марта.

В 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Переход на летнее время пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и ОРДЛО.

В настоящее время режим перевода стрелок на летнее время применяется в более, чем в 110 странах.

Считается, что переход на летнее время дает возможность экономить электроэнергию, а также появляется один лишний час для отдыха в светлое время суток.

Согласно постановлению Кабмина № 509 от 13.05.1996 года О порядке исчисления времени на территории Украины государство переходит на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта.

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