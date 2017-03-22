Собственник санатория оставил переселенцев без света - Тука
В Киевской области для переселенцев в санатории, которые остались без отопления и света, подключили генератор. Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил у себя в Facebook.
Он напомнил, что на днях в санатории произошел спор между собственником и жильцами.
"Владелец отключил энергообеспечения пансионата, оставив людей без отопления, без горячей воды, света и пищи. Понимая, что быстро решить спор юридических лиц мы не сможем, нашли военную палатку, полевую кухню и генератор, чтобы предоставить людям возможность готовить пищу и получить электроэнергию", - отметил Тука.
По его словам, это имущество не принадлежит Министерству, поэтому решили обратиться к местным властям с предложением принять на баланс имущество.
"Реакция - картина маслом: "мобильная кухня" - это же "заведение общественного питания"! Нужны сертифицированные повара, а у нас нет. "Генератор"? А кто его будет обслуживать? Тоже нужны сертифицированные специалисты, которых у нас нет", -подчеркнул Тука.
20 марта в Пуще-Водице на территории санатория, где проживают 170 переселенцев из Крыма и Донбасса, по ул. Курортной в ходе конфликта произошла стрельба.
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