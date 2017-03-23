Весеннему призыву подлежат более 14 тысяч человек - Кабмин
Кабинет министров утвердил численность граждан, которые подлежат весеннему призыву на срочную службу. Согласно распоряжению правительства, с апреля по май 2017 года должны призвать должны 14 тысяч 135 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Из общего числа призывников 9 тысяч 135 человек будут направлены в Вооруженные силы, 4 200 человек - в Национальную гвардию и еще 800 человек - в Государственную специальную службу транспорта.
16 марта 2017 года Верховная Рада утвердила электронный реестр военнообязанных. Госреестр военнообязанных - автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, которая предназначена для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных или призывниках.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:15
-
14:43
-
14:22
-
13:57
-
13:23
Новости партнеров
- 45395
- 33983
- 27379
- 26036
- 23589