Весеннему призыву подлежат более 14 тысяч человек - Кабмин

Правительство уточнило, сколько призывников будут направлены в ВСУ, Нацгвардию и Государственную специальную службу транспорта

Кабинет министров утвердил численность граждан, которые подлежат весеннему призыву на срочную службу. Согласно распоряжению правительства, с апреля по май 2017 года должны призвать должны 14 тысяч 135 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Из общего числа призывников 9 тысяч 135 человек будут направлены в Вооруженные силы, 4 200 человек - в Национальную гвардию и еще 800 человек - в Государственную специальную службу транспорта.

16 марта 2017 года Верховная Рада утвердила электронный реестр военнообязанных. Госреестр военнообязанных - автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, которая предназначена для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных или призывниках.

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